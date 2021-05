“Já encheu o saco isso”, diz Bolsonaro sobre uso de máscaras

Photo Credit To Foto: AFP

..

Na manhã desta quarta-feira (5/5), durante sua fala sobre a realização de obras no país, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), criticou a imprensa. Segundo ele, os jornalistas não falam das obras, porque se “preocupam apenas em dizer que ele circula sem máscara”.

×

Foto: AFP

“Isso tudo se reflete em coisas boas para o nosso governo e nós, através da mídias sociais, que vai mostrar a ponte, a obra, e não repetir na mesma tecla ‘o presidente estava sem máscara na inauguração’. Já encheu o saco isso, pô”, disparou o chefe do Executivo durante a Cerimônia de Abertura da Semana das Comunicações.

O chefe do Executivo relembrou das manifestações pró-governo, realizadas no domingo (2), onde, em vários estados do país, apoiadores se aglomeraram para pedir o impeachment de ministro do STF, intervenção militar e voto imprenso. “Olha o que aconteceu domingo, sabemos que o vírus mata, lamentamos as mortes, mas o povo foi às ruas. Eu sempre disse, temos que enfrentar esse problema”.

Os protestos ocorreram no momento em que o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortos pela Covid-19.

Para ler a matéria completa no Portal Metrópoles,clique aqui.