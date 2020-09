Jovem grava vídeo dançando funk em Câmara de Vereadores do Piauí

Photo Credit To Jovem dançou funk na Câmara de Bom Jesus

Um vídeo de uma jovem dançando funk no Plenário da Câmara Municipal da cidade de Bom Jesus (PI), viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (31). A gravação teria sido feita na noite de domingo (30) por uma segunda pessoa, que não aparece nas imagens.

Na gravação que viralizou o rosto da jovem já vem sem identificação.

O Presidente da Câmara Nestor Renato Parente Elvas acredita que seja um fato orquestrado para denegrir sua imagem como parlamentar e responsável pela casa legislativa. Diz ainda que está tomando as providências cabíveis para apurar os fatos e punir os envolvidos.

Leia a nota da Câmara, na íntegra:

” Nos vimos na necessidade de emitir a presente nota de esclarecimento por conta da divulgação de um vídeo fora de contexto acerca de nossas atribuições. É triste, principalmente neste momento tão complicado pelo qual já estamos todos passando, que sejamos surpreendidos por atos que a Presidência da Câmara Municipal de Bom Jesus, representado pelo seu Presidente Nestor Renato Parente Elvas jamais compactuaria, e que em seu bojo, ainda que de forma rasa, exista pessoas acerca dos fatos, provavelmente com o intuito de fazer uso político da situação, denegrindo um trabalho que vem sendo realizado da forma responsável;

CONSIDERANDO, que desde a convocação de todos os profissionais, seja eles concursados ou não, foi sempre pautada no exercício de suas atividades profissionais a responsabilidade para com a coisa pública; – Diferentemente da manifestação proferida por alguns, essa Presidência está tomando todas as medidas cabíveis, e apurando todos os fatos necessários, para que possa assim “PUNIR” de forma Administrativa, Civil e Penalmente;

Oportuno consignar que, embora estejamos tratando da Casa Legislativa, intitulada como a casa do Povo, não poderíamos de forma alguma, deixar a sociedade sem respostas e sem adotarmos medidas para buscar providências legais quanto as pessoas que de forma mal-intencionada praticaram tais atos, e reiteramos nosso compromisso com todos os bonjesuenses, pois buscaremos responsabilizar os que estão prejudicando gravemente a imagem e reputação da casa Legislativa de Bom Jesus, a quem tanto presamos”, diz a nota..