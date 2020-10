Lutador de wrestling brasileiro é morto após briga de trânsito

Photo Credit To (Foto: Reprodução)

O lutador de wrestling Tássio Felipe dos Anjos Lima, 33, morreu neste domingo (18), em Lucena (Paraíba) após uma briga de trânsito. O atleta levou uma facada e não resistiu ao ferimento.

O caso aconteceu quando Tássio estava com os pais a caminho de um supermercado. O veículo em que estavam fechou um motoqueiro. O fato gerou uma discussão.

Na briga, Tássio deu um mata-leão no motoqueiro. Antes de o motoqueiro ficar inconsciente devido ao golpe, o pai do atleta pediu para que ele soltasse o homem. Nesse momento, o motoqueiro pegou uma faca e acertou Tássio no coração.

A Confederação Brasileira de Wrestling divulgou uma nota oficial lamentando a morte do lutador Tássio Felipe dos Anjos Lima, considerado um dos pioneiros da luta olímpica na Paraíba.

“A Confederação Brasileira de Wrestling lamenta o falecimento de Tássio Felipe dos Anjos Lima, medalhista nacional e um dos pioneiros do esporte no estado nordestino. Neste momento de dor, a CBW presta suas condolências aos amigos, familiares e todos que tiveram a oportunidade de conhecer Tássio”, diz o comunicado.

Entre as conquistas do lutador está a medalha de prata na categoria até 80kg do estilo greco-romano do Brasileiro Sênior de 2014. Além da luta livre, Tássio Lima chegou a participar de lutas de MMA no Nordeste.