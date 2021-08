Mãe compartilha vídeo da filha ‘possuída’ após ter sido drogada em boate

Crédito da foto Para Foto: Reprodução

Uma mãe utilizou as redes sociais para fazer um apelo após a sua filha, de 18 anos, ficar em estado vegetativo por cerca de quatro horas, após supostamente ter sido drogada em uma boate. Na publicação, Claire Taplin mostra a jovem aparentemente “possuída” por conta da substância colocada em sua bebida. As informações são do portal Mirror.

A mulher do vídeo é Millie Taplin, filha de Claire e moradora de Southend-on-Sea, Essex (Reino Unido). Segundo a mãe, a jovem foi levada às pressas para um Pronto-Socorro após passar mal, ao ingerir uma bebida oferecida por outro rapaz em uma boate local. Esta era a primeira vez de Millie frequentando o lugar.

Claire compartilhou o vídeo angustiante de Millie se contorcendo em uma cama de hospital com os olhos bem abertos, mandíbula cerrada e dedos dobrados como “garras”. Em entrevista ao Mirror, a mãe da jovem afirmou que espera que a publicação sirva de alerta para outras adolescentes.

