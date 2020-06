Maioria dos estados ignora protocolo do governo e não indica cloroquina para casos leves

Crédito da foto Para Geraldo Bubniak/AEN

Ao menos 15 estados brasileiros ignoraram o protocolo do Ministério da Saúde de ampliar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com sintomas leves de Covid-19. A recomendação foi feita no dia 20 de maio.

À reportagem os entes da Federação afirmam que não há evidências científicas da eficácia do remédio. A cloroquina entrou na agenda política da pandemia no país por causa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que seguiu o exemplo do americano Donald Trump e defende o uso da droga.

Antes da mudança do protocolo, a indicação dos medicamentos era apenas para pessoas com sintomas graves e críticos. O medicamento era receitado também a pacientes em acompanhamento hospitalar.

Apesar do empenho de Bolsonaro e do governo em popularizar a substância, na prática houve baixa adesão dos estados aos remédios.

De 21 estados que responderam à reportagem, 14 afirmaram indicar os medicamentos apenas para pacientes em estado grave. São eles: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A Paraíba não recomenda a cloroquina nem mesmo para casos graves. “Diante dos novos artigos publicados em diversos periódicos médicos, e seguindo as recomendações das instituições que regem as condutas mais atuais das doenças infecciosas no Brasil e no mundo, não recomendamos a utilização de hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19”, afirmou o governo do estado, em nota.

Coordenadora de assistência farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, Deise Pontarolli disse que o governo publicou uma nota para orientar o uso de cloroquina apenas em casos graves.

“Não podemos proibir o uso, mas orientamos que não seja usada em casos leves e moderados por causa da falta de evidência de benefício que comprove o uso do medicamento. A nossa pergunta é: usar para quê?”

Apesar de liberar o medicamento apenas para casos graves, o governo do Paraná afirma que pode modificar a recomendação. Isso, porém, dependerá de novos estudos e evidências científicas.

“Há dezenas de estudos clínicos nacionais e internacionais em andamento, avaliando a eficácia e segurança de cloroquina/hidroxicloroquina para infecção por Covid-19, bem como de outros medicamentos, e, portanto, essa medida poderá ser modificada a qualquer momento, a depender de novas evidências científicas.”

No Espírito Santo, um dos argumentos para ir contra o protocolo do Governo Federal é o risco de o medicamento gerar efeitos adversos. “Até o presente momento, não há evidências que recomendem o uso da cloroquina em pacientes com quadro leve”, afirmou o governo, em nota.