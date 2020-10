Photo Credit To Mais um policial militar do interior é assassinado em São Paulo - Foto: Reprodução passando a regua

Um policial militar de 32 anos, morador de Presidente Prudente (SP) (195 km de Ourinhos), foi assassinado em São Paulo (SP).

O corpo do soldado Daniel Alves de Lima foi identificado nesta segunda-feira (19), no Instituto Médico Legal (IML), na capital paulista.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, policiais militares que estavam em serviço, na manhã do último sábado (17), abordaram quatro indivíduos que conduziam uma carroça, na Avenida Rudge, no bairro de Campos Elísios, em São Paulo.

Na abordagem, os policiais constataram que havia o corpo de um homem dentro da carroça.

A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial (DP), onde a Polícia Civil indiciou os quatro indivíduos pelo crime de homicídio qualificado, em concurso de pessoas.