Menino de 4 anos morre depois de ser picado por escorpião

Photo Credit To Divulgação

Um garoto de 4 anos morreu depois de ser picado por um escorpião, no município de Pires do Rio, no sul goiano. Segundo a Vigilância Sanitária do município, o fato ocorreu nesse sábado (17/4), na casa em que a criança morava. O menino foi picado na cabeça.

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Pires do Rio informaram ao G1, que o menino Davi Lucca Ferreira Borges “foi admitido no pronto-socorro, choroso, vomitando, com hiperglicemia”. Durante o atendimento, o garoto teve três paradas cardíacas que foram revertidas pela equipe médica, mas chegou a ter nove, até que não resistiu.

De acordo com o órgão, em decorrência do estado de saúde da criança ela foi transferida via UTI móvel ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia. O menino chegou a ser internado na unidade de terapia intensiva (UTI), mas apresentou novas paradas cardíacas.

