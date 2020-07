Michelle Bolsonaro está com coronavírus mas sem sintomas, diz Presidência

Crédito da foto Para A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, – Foto Ag. brasil

A Presidência da República informou nesta quinta-feira (30) que a primeira-dama Michelle Bolsonaro está com o novo coronavírus. Segundo nota oficial, ela adotará a quarentena médica, recomendada pelas organizações de saúde, e não tem apresentado sintomas graves da doença.

“A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República”, informou.

O presidente Jair Bolsonaro já teve a doença e apresentou resultado negativo no último final de semana. Como o marido, a primeira-dama deve ficar isolada em um dos dormitórios do Palácio da Alvorada, sem contato com as duas filhas: Laura e Letícia.

Nesta quarta-feira (29), a primeira-dama participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ela teve contato com as ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher).

A primeira-dama discursou de máscara, mas as duas ministras utilizaram o mesmo microfone e púlpito que Michelle.

Na tribuna de honra, também estavam o presidente Bolsonaro e o líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo (PSL-GO).

Na plateia, acompanharam a cerimônia os ministros da Justiça, André Mendonça, Comunicações, Fábio Faria, Economia, Paulo Guedes, e Defesa, Fernando Azevedo.