Modelo com 12,8 milhões de seguidores morre após cirurgia plástica nas nádegas

A modelo conhecida como “Kim Kardashian mexicana” morreu aos 30 anos após se submeter a uma cirurgia plástica nas nádegas, conhecida como “Brazilian Butt Lift”, de acordo com informações do “Sun”. As informações são do Extra.

Joselyn Cano, que vivia em Newport Beach (Califórnia), havia viajado à Colômbia para realizar o procedimento estético, onde ele seria mais barato. Ela morreu no dia 7, segundo informações postadas pela amiga e influencer Lira Mercer, depois confirmadas pela família.

“Oh, meu Deus! Joselyn Cano morreu na Colômbia fazendo uma cirurgia. Isso é terrível”, escreveu Lira.

