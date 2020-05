Morador de Curitiba ameaça juiz que decretou ‘lockdown’ no Nordeste e na delegacia diz que era brincadeira

Crédito da foto Para AEN

Um morador de Curitiba, de 29 anos, foi preso pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil no local em que trabalha como vigilante, no Centro da capital, na manhã desta terça-feira (12). Ele é apontado como autor de ameaças contra um juiz de São Luís, no Maranhão, que decretou o ‘lockdown’ (bloqueio total) na cidade.

Segundo o delegado Rodrigo Bronw, do Cope, a prisão aconteceu em apoio a Polícia Civil do Maranhão. “Nós demos apoio a um mandado de prisão contra uma pessoa que fazia ameaças por Facebook e Instagram ao juiz do Maranhão. Localizamos este rapaz no trabalho e apreendemos computadores na casa em que o suspeito mora, no bairro Xaxim”, descreveu à Banda B.

De acordo com o delegado, o suspeito alegou na delegacia que tudo era uma brincadeira. “Ele disse isso, que não passava de uma brincadeira. Descobrimos que o rapaz mora há um ano em Curitiba e tem família em São Luís, que estaria sendo prejudicada por conta deste lockdown”, explicou.

O suspeito vai responder, entre outros crimes, por injúria e ameaça. Ele permanece preso em Curitiba, aguardando a definição da Justiça do Maranhão.