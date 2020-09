Morte de criança faz autoridades emitirem alerta sobre ameba ‘comedora de cérebros’

Photo Credit To SCIENCE PHOTO LIBRARY Ameba Naegleria fowleri foi associada a morte de criança nos EUA

A morte de um menino de seis anos vítima de Naegleria fowleri, uma ameba apelidada de “comedora de cérebros” por provocar uma infecção rara e fatal, desencadeou uma investigação e um alerta das autoridades no Estado americano do Texas.

Análises feitas após o caso indicam que a água que abastece Lake Jackson, cidade de pouco mais de 27 mil habitantes onde o menino Josiah McIntyre morava com a família, está contaminada pela ameba.

A descoberta levou o governador texano, Greg Abbott, a emitir neste domingo (27/9) uma declaração de desastre no condado de Brazoria, do qual Lake Jackson faz parte.

Autoridades locais e de cidades próximas também emitiram um alerta para que a população ferva a água antes de consumir, enquanto funcionários trabalham para desinfectar o sistema de abastecimento.

“Peço aos texanos em Lake Jackson que sigam as orientações das autoridades locais e tomem as precauções apropriadas para proteger sua saúde e segurança enquanto trabalhamos para restaurar água encanada segura para a comunidade”, disse Abbott.

No fim de semana, autoridades chegaram a emitir uma recomendação para que os residentes de oito cidades no condado não usassem água da torneira para beber ou cozinhar. Essa ordem foi levantada na segunda-feira, mas segue em vigor a orientação de ferver a água antes de consumir.

Água pelo nariz

Em entrevista à imprensa local, a mãe de Josiah, Maria Castillo, disse que o filho era um menino ativo e amoroso que adorava beisebol. Ele morreu no último dia 8, vítima de uma doença chamada meningoencefalite amebiana primária (MAP), causada pela Naegleria fowleri.

De acordo com o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, agência de pesquisa em saúde pública ligada ao Departamento de Saúde), a Naegleria fowleri costuma ser encontrada em lagos e rios e pode entrar no corpo pelo nariz.

“A Naegleria fowleri então viaja pelo nariz até o cérebro, onde destrói o tecido cerebral”, diz a agência.

Especialistas em saúde ressaltam que não há risco de contaminação ao beber água, mas somente se a água entrar pelo nariz. Segundo autoridades locais, a família de Josiah suspeita que ele tenha sido exposto ao brincar em um chafariz no centro cívico da cidade ou em uma torneira do lado de fora de sua casa.

Resultados preliminares de análises feitas por técnicos locais e estaduais e por agentes do CDC, divulgados na última sexta-feira (25/09), revelaram que, de 11 amostras testadas, três tiveram resultado positivo. Uma delas foi coletada em uma torneira na casa da família.

Com a confirmação da presença da ameba na água da cidade, o chafariz que Josiah havia frequentado foi fechado, crianças foram proibidas de brincar com sprinklers, mangueiras ou qualquer brinquedo que possa esguichar água, e a população foi orientada a evitar que água entre no nariz. Os moradores também foram aconselhados a deixar a água correndo por cinco minutos antes do banho.

Brian McGovern, porta-voz da Comissão de Qualidade Ambiental do Texas (TCEQ, na sigla em inglês), a agência ambiental do Estado, disse à BBC News Brasil que seus técnicos continuam trabalhando para desinfectar o sistema de água.

Autoridades locais distribuíram água em caixas à população e, segundo relatos da imprensa local, os moradores da cidade correram aos supermercados para estocar garrafas d’água.

Para ler a matéria completa na BBC Brasil clique aqui.