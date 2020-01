Motociclista morre atropelado pelo filho de 12 anos no interior de SP

Crédito da foto Para © Reprodução/TV Homem estava com o outro filho na garupa da moto quando foi atropelado

Um motociclista morreu no domingo, 5, após ser atropelado pelo carro dirigido pelo próprio filho adolescente em Jumirim, no interior de SP. As informações são do G1.

Luís Aparecido Rinaldi estava na moto com outro filho, de 3 anos, quando se chocou com o carro dirigido pelo adolescente de 12 anos. A criança foi socorrida e encaminhada ao hospital. O estado de saúde do menino é grave, mas estável.

O filho que dirigia o carro não se feriu. Em depoimento à polícia, ele disse que o pai ingeriu bebida alcoólica antes de pilotar a moto.

O adolescente disse ainda que pegou o carro e foi atrás do pai, Quando estava próximo à casa da família, o menor relatou que viu a moto vindo em sua direção em zigue-zague e não conseguiu frear o veículo.