Mulher é morta na véspera do aniversário por ex-namorado de uma amiga

Lucineia Francisca de Oliveira completaria 29 anos nesta sexta-feira (31)

Uma jovem de 29 anos morreu estrangulada nesta quinta-feira (30) em Dracena, interior de São Paulo. Lucineia Francisca de Oliveira, que faria aniversário nesta sexta-feira (31), foi morta pelo ex-namorado de uma amiga dela. As informações são do Portal Regional, de Dracena.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é Ademilson Manoel da Costa, de 31 anos, que confessou ter matado a jovem. O homem tentou fugir dos policiais pulando muros de algumas residências, mas foi localizado e preso.

Segundo a polícia, Ademilson afirmou que matou Lucineia porque ela estaria atrapalhando o relacionamento dele com uma amiga dela. A ex-companheira do suspeito disse em depoimento que Lucineia estava morando com ela.

Segundo a amiga da vítima, os três estavam em casa no dia do assassinato. Ela teria saído da residência após ser agredida por Ademilson. Quando voltou para casa encontrou a amiga morta e acionou a PM.

Ademilson foi autuado em flagrante por homicídio na 1º DP da Polícia Civil de Dracena. A Polícia Civil irá investigar o caso.