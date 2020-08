Mulher escorrega ao atravessar ponte e morre afogada na divisa do Paraná com Santa Catarina

Crédito da foto Para Reprodução Banda B

Uma mulher de 47 anos morreu, na madrugada deste domingo (9), ao tentar atravessar uma ponte que liga os estados do Paraná e Santa Catarina. De acordo com a polícia, ela estava com o marido e caminhava pela estrada principal da localidade Campestre, em Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba, quando acabou escorregando nas pedras.

De acordo com o perito Elmir Machado, do Instituto de Criminalística, ela estava acompanhada do marido quando o acidente aconteceu. “A lateral da ponte tem um barranco coberto por pedras e ela escorregou até o rio. O marido ainda tentou salvá-la, mas ela não resistiu”, explicou

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Já o marido foi levado à Delegacia de Tijucas do Sul, inicialmente apenas como testemunha, para esclarecimentos.