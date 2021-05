“Não é possível aceitar a morte de pacientes pela contaminação desenfreada”, diz diretor da Sesa-PR

Crédito da foto Para AEN

O número de paranaenses esperando por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 405, de acordo com a última atualização da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa-PR). Ainda, outros 393 pacientes aguardam por uma vaga em leito de enfermaria, em um total de 798 pacientes na fila de espera. Os dados, de acordo com o diretor de Gestão em Saúde da Sesa-PR, Vinicius Filipak, mostram a tendência de crescimento da curva de novos casos no Paraná: “Não é possível aceitar a morte de pacientes por uma contaminação desenfreada”

“Nós temos um transmissão muito ativa, com uma quantidade grande de pacientes novos diariamente. Hoje são 798 pacientes esperando por uma vaga e conseguimos leitos em 24 horas para 80% dos pacientes. infelizmente, existe uma tendência de alta a cada dia e isso nos preocupa“ Vinicius Filipak

De acordo com Filipak, com o aumento de casos medidas mais restritivas poderão ser necessárias.

“Toda opinião tem que ser respeitada. Quem é atingido por medida restritiva, tem a razão de ficar chateado, mas quando a medida é adotada, você tem uma queda no número de casos e isso é comprovado. Sabemos que 30% dos que internam vão a óbito. Não é possível a gente aceitar que a contaminação seja desenfreada e que pessoas vão morrer”

Ainda de acordo com o diretor da Sesa, com a vacinação dos idosos o perfil dos pacientes internados mudou.

“A partir de abril, 50% dos que internam são acima de 60 anos, antes era 64%. Isso já é um efeito inicial da vacinação, porque pessoas de várias idades se contaminam. É uma mudança no perfil de pacientes internados. Devemos lembrar ainda que por mais que a pessoa seja jovem e sem comorbidade, ela pode agravar, de acordo com a forma que o organismo vai reagir ao vírus”

Filipak ainda lembrou que é necessário as medidas de distanciamento social e higiene.

“É preciso fazer o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social entre as pessoas. Infelizmente, quando a gente percebe que ainda há contaminação, porque as pessoas não respeitam as medidas de higiene e distanciamento, você vai precisar fazer a medida restritiva”

INTERNADOS

De acordo com o boletim da Sesa divulgado nesta terça-feira, 2.458 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.919 pacientes em leitos SUS (952 em UTI e 967 em enfermaria) e 539 em leitos da rede particular (288 em UTI e 251 em enfermaria).

Há outros 2.987 pacientes internados 1.037 em leitos UTI e 1.950 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.