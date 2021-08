Neto de 14 anos mata avô a facadas para saber como é ver uma pessoa morrer

Crédito da foto Para Campo Alegre Notícias

Autoridades policiais foram chamadas na última quinta-feira (29) para atender uma ocorrência em que encontraram um idoso, caído, morto no chão da própria casa. O caso aconteceu no município de Canelinha, em Santa Catarina. As investigações iniciam, no local não há sinais de arrombamento e durante as buscas uma quantidade significativa de dinheiro é encontrado na residência.

No dia seguinte, os investigadores recebem uma ligação com uma confissão do neto, de 14 anos, que tinha matado o idoso. O menor tratou o caso com frieza, dormiu na mesma casa após o crime e ainda foi ao velório do avô.

Depois da confissão, o neto se entregou a Polícia Militar que fez a apreensão dele e o conduziu a Polícia Civil. Ele foi ouvido, juntamente com o Conselho Tutelar e seus pais, depois o delegado de Polícia representou pela sua internação provisória.

Motivação

De acordo com pessoas próximas, o jovem já se envolveu em situações onde planejava matar pessoas próximas a ele. Ele disse a polícia que matou só pra saber como seria ver alguém morrer. Ao todo, foram 4 facadas no avô.

Quando foi apreendido, o menor revelou que tinha a intenção de matar os pais. Além disso, afirmou que mantinha contato com alguém que o conheceu pela internet e ali recebia orientações obscuras sobre assassinatos. Algumas dessas conversas aconteciam por chamada de vídeo.