Neto de Elvis Presley é encontrado morto e a suspeita é de suicídio, diz site

Crédito da foto Para © Instagram/reprodução Benjamin Keough, neto de Elvis Presley, ao lado da mãe, Lisa Marie Presley, em registro feito em 2012.

O neto de Elvis Presley, Benjamin Keough, de 27 anos, foi encontrado morto em Calabasas, na California (EUA), neste domingo, 12, com um ferimento à bala, segundo informações do site TMZ. De acordo com fontes policiais ouvidas pelo portal, a suspeita é de suicídio.

Benjamim é fruto do relacionamento de Lisa Marie Presley e do músico Danny Keough. Sua irmã é a atriz Riley Keough, que atuou em vários filmes independentes e de terror, incluindo The Lodge, de 2019.

O jovem era músico e, de acordo com o TMZ, chegou a fechar um contrato de gravação em 2009 no valor de US$ 5 milhões. Ele mantinha uma vida discreta, com pouca presença nas redes sociais.

Uma das últimas vezes que Benjamim foi visto com a família foi em 2017, no aniversário de 40 anos da morte de seu avô, durante vigília na mansão Graceland, em Memphis, onde o ícone do rock viveu.