Crédito da foto Para © Divulgação

Nick Cordero morreu, aos 41 anos, neste domingo, 5, em Los Angeles, depois de 90 dias de luta contra o novo coronavírus. A esposa do artista, Amanda Kloots, anunciou no início de junho que ele havia iniciado um novo tratamento com células-tronco para combater as sequelas deixadas pela covid-19.

O ator foi internado em março após testar positivo para o novo coronavírus. Ele teve que amputar uma perna e ser induzido a um coma, tudo em decorrência da covid-19.