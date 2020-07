Nuvem de formigas voadoras é captada por serviço de meteorologia do Reino Unido

Crédito da foto Para Imensa nuvem de formigas voadoras sobre o território da Irlanda e do Reino Unido Foto: Divulgação/Met Office

Radares do serviço de meteorologia do Reino Unido captaram uma nuvem gigante de formigas voadoras sobrevoando o sudeste do país. As imagens foram divulgadas pelo Met Office na última sexta-feira, dia 17. “Não está chovendo em Londres, Kent ou Sussex, mas nosso radar diz outra coisa… O radar está captando, na verdade, uma nuvem de formigas gigantes sobre o sudeste”, diz a publicação do escritório.

A rede de televisão americana CNN informou que a nuvem de formigas permaneceu visível no radar por cerca de duas horas na sexta-feira pela manhã. De acordo com o órgão, é comum que as formigas façam esse tipo de voo em grandes grupos, principalmente em dias quentes, úmidos e sem vento de verão.

As condições são similares às que beneficiam a movimentação da nuvem de gafanhotos que percorre a América do Sul. O movimento migratório dos insetos no continente americano foi impulsionado pelo tempo quente e seco. Projeções de técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul apontavam que os gafanhotos podem chegar nesta Quarta-feira (21) ao Brasil.