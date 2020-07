OMS diz que covid-19 é a mais grave emergência de saúde global na sua história

Crédito da foto Para Galeria: Peste bubônica e outras pandemias que assolaram a humanidade (StarsInsider)

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta segunda-feira, 27, que a pandemia do novo coronavírus é a pior emergência de saúde pública de interesse internacional decretada pela organização. ” É a sexta vez que uma emergência de saúde global é declarada pelo Regulamento Sanitário Internacional, mas essa é facilmente a mais grave”.

Na próxima quinta-feira, 30, fará seis meses que a agência deu essa classificação para a covid-19 e o Comitê de Emergência se reunirá nesta semana para reavaliar a pandemia.

Tedros ressaltou que, quando esse status foi atribuído ao novo coronavírus, em 30 de janeiro, havia apenas 100 casos da doença fora da China e nenhuma morte. No domingo, 26, o número de infecções pelo vírus chegou a 16 milhões no mundo, e as mortes a 640 mil, de acordo com dados da organização.