Paciente com coronavirus incendeia colchão e tenta fugir de hospital

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)

Reaberto há cerca de dez dias para o tratamento de pacientes com a Covid-19 em Salvador, o Hospital Espanhol foi atingido por um princípio de incêndio na noite desta terça-feira (5).

De acordo com a secretaria de Saúde da Bahia, o fogo foi causado por um paciente que ateou fogo ao colchão do leite um leito do 4º andar, bloqueou a entrada da porta com a cama e pulou da janela. Ele caiu sob uma laje do 3º andar e foi transferido para outro hospital com uma fratura no fêmur.

O fogo ficou restrito ao quarto e não se espalhou pelos demais leitos do hospital. Ainda assim, outros 32 pacientes tiveram que emergencialmente deslocados para outros três hospitais da cidade.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, afirmou que o paciente teve um suto psicótico, provavelmente causado por um quadro de baixa oxigenação do sangue.

“O paciente não tinha histórico de problemas psiquiátricos. A gente acredita que isso possa estar relacionado com a baixa oxigenação”, explicou o secretário.

O fogo foi debelado após a atuação de sete viaturas do Corpo de Bombeiros. As demais áreas do hospital não foram atingidas. O governo da Bahia informou que irá reparar os danos da enfermaria e apurar as causas e contexto do incêndio.

Até a manhã desta quarta (6), Salvador tinha 2.599 casos confirmados da Covid-19, com 97 mortes. Este é o segundo caso de paciente com Covid-19 que sofre uma queda após tentar fugir do Hospital Espanhol.

No dia 28 de abril, um paciente com Covid pulou de uma janela do terceiro nadar do hospital, caiu sob laje do refeitório e fugiu no hospital.

De acordo com a assessoria do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, responsável pela gestão do Espanhol, o paciente foi encontrado no dia seguinte vagando pelas imediações do hospital. Ele tinha escoriações pelo corpo, mas não teve fraturas.

Internado novamente, ele morreu no final do dia por complicações causadas pela Covid-19.