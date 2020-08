Pai e filho ficam presos às ferragens em engavetamento na Rodovia Fernão Dias, em Betim

Crédito da foto Para © CBMMG Pai e filho ficaram presos às ferragens da cabine do caminhão pelas pernas

Um engavetamento de três caminhões e um carro de passeio deixou pai e filho adolescente presos às ferragens pelas pernas na BR-381 (Rodovia Fernão Dias), em Betim, na Grande BH. O acidente ocorreu por volta de 6h40 deste sábado (22) e os Bombeiros conseguiram remover os feridos que seguiram de ambulância para receber cuidados médicos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) os feridos estvam num caminhão descarregado que bateu na traseira de um veículo carregado com minério de ferro. Com a batida, pai e filho ficaram presos pelas pernas às ferragens da cabine. O adolescente tem 13 anos e sofreu escoriações. O pai teve fratura das pernas e suspeita de pneumotórax (lesão pulmonar). Ele não teve a idade ou identidade divulgadas.

© CBMMG Engavetamento envolveu três caminhões e um carro na Rodovia Fernão DiasDevido ao trãnsito volumoso, com chuva e trravado pelo próprio acidente, foi necessário despachar um helicóptero Arcanjo. outras duas viaturas também se deslocaram para prestar socorro e uma ambulância da Concessionária Fernão Dias se encarregou de transportar as vítimas para cuidados hospitalares.