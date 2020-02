Pai mata filhos e a esposa carbonizados e se esfaqueia até a morte

Crédito da foto Para Família foi morta carbonizada e pai se suicidou – Reprodução

Um homem de 42 anos é suspeito de matar os três filhos queimados dentro do carro da família e depois se esfaquear até a morte. O crime bárbaro ocorreu na manhã dessa terça-feira (18) em Camp Hill, no sudeste de Brisbane, na Austrália. A mulher dele ainda conseguiu ser socorrida por vizinhos, mas morreu no hospital nesta quarta-feira (19), segundo a polícia de Queensland.

Segundo informações do jornal Daily Mail, o ex-jogador de rugby Rowan Charles Baxter e a mulher, Hannah Clarke, 31, estavam em processo de separação e haviam fechado o negócio de treinamento físico que tinham na cidade. Ele estaria inconformado com a situação e esta seria, de acordo com as autoridades do país, o motivo para a tragédia familiar.

Testemunhas contaram que Hannah estava com o carro, um Kia Sportage, estacionado na rua da casa dos pais dela, se preparando para levar as crianças para a escola. Segundo as informações preliminares, neste momento, Rowan Baxter, que era ex-jogador do Warriors da Nova Zelândia, teria jogado gasolina em todos eles e ateou fogo, iniciando o incêndio.

A mulher conseguiu escapar do carro e rolava pelo chão na tentativa de apagar o fogo do próprio corpo, sendo socorrida por vizinhos. Alguns relataram depois que a ouviram gritar “ele derramou gasolina em mim.”

Rowan Charles foi visto do outro lado da rua, assistindo à cena de horror, mas voltou ao carro para pegar uma faca e então se esfaqueou no peito. Não há relatos de quantos golpes ele teria desferido, nem porque a faca estava lá. Ele morreu no local.

Crianças mortas no carro

Várias pessoas se mobilizaram para ajudar as crianças, que estavam presas no carro. Ao menos quatro explosões ocorreram depois que começaram as chamas. Os vizinhos comentaram que antes de se matar, o homem em fúria ainda tentou impedir o resgate dos filhos Aaliyah, de seis anos, Laianah, quatro e Trey, três.

A brigada de incêndio local fica a menos de um quilômetro do local da tragédia, mas os bombeiros já encontraram as crianças completamente carbonizadas.

Após ser socorrida pelos vizinhos, Hannah foi internada no Royal Brisbane and Women’s Hospital, em estado crítico. De acordo com jornais australianos, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no início da noite.

Nos últimos meses, Baxter havia inundado seu perfil no Facebook com fotos e vídeos de seus filhos, descrevendo-os como ‘meu mundo’. Familiares relataram que eles estavam em processo de separação, encerrando principalmente o negócio que mantinham juntos. Os dois estavam travando uma luta pela guarda das crianças, de acordo com a investigação.