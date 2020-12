Paraná: Após mais de 24h, homem que se recusou a sair de dentro de bueiro aceita ajuda e é resgatado

Photo Credit To Foto: Antônio Nascimento/ Banda B

Um homem, de 46 anos, foi resgatado de dentro de um bueiro, nesta segunda-feira (14), na Rua Adão Picussa Netto, bairro Boqueirão, em Curitiba. Ele já havia sido encontrado no local por moradores ainda na manhã deste domingo (13), mas se recusava a sair da galeria.

De acordo com a moradora do bairro, primeira a presenciar a situação após ouvir pedidos de socorro, o homem só aceitou ajuda com a presença de um familiar. “Na hora que conseguimos abrir o bueiro, que os policiais ajudaram, ele fugiu dizendo que tinha alguém querendo matar ele, que ele ia morrer e correu da gente. Só saiu hoje com a voz de uma familiar que chamou por ele e assim ele veio”, relata a moradora.

O homem teria esquizofrenia e, segundo ele mesmo, estaria dentro da galeria desde sábado (12).

Os familiares teriam ido até o local após ver o rosto do parente em uma reportagem. “A família conta que ele saiu de casa do nada e não voltou. Como a gente conseguiu filmar ele no bueiro, a família viu na reportagem e veio até aqui a procura dele”, afirma a moradora.

Em conversa com a reportagem da Banda B, ainda um pouco desorientado, o homem não soube explicar como foi parar dentro do bueiro. “Não lembro como fui parar no bueiro. Eu só acordei no bueiro e sai com ajuda do pessoal aqui”, disse ele.

No domingo, o homem chegou a exigir a presença da imprensa para deixar o local, mas mesmo com a chegada do repórter Antônio Nascimento, da Banda B, ele continuou negando ajuda até esta segunda-feira.