Paraná: Criança de 9 anos tenta comprar casa para família na OLX e post viraliza

A inocência e a boa vontade de um menino de apenas 9 anos fizeram a história dele viralizar na internet nos últimos dias. O pequeno João Bernardo, morador de Maringá, foi visto pela mãe tentando negociar a compra de uma casa para a família no site de vendas OLX. A situação curiosa foi compartilhada nas redes sociais e ganhou a internet.

A maringaense e mãe do João, Daiana Campiolo, de 38 anos, mostrou aos seguidores as mensagens que o filho trocou com o vendedor do imóvel. Na primeira parte da conversa, o menino diz que tem interesse em comprar a

casa, mas que não tem todo o dinheiro pedido pelo proprietário. A ideia dele era então pagar parcelas de R$ 50 ao mês até que todo o valor fosse quitado.

“Pensei: ‘E se eu te desse 50 reais por mês até juntar 110.000 [reais]’”, escreveu João. “É que eu gostaria de morar eu, minha mãe e meu irmão”, acrescentou.

Na conversa, o menino ainda disse achar o aluguel da casa onde a família mora atualmente “muito caro”. Ele, no entanto, é surpreendido logo em seguida com a negativa do vendedor. “Tem condições não, 50 reais por

mês. No mínimo 1.376 por mês”, afirmou o anunciante. O menino entende a situação e, por fim, diz que não seria mesmo possível comprar a casa já que o imóvel fica localizado em Sergipe, no nordeste do

Brasil.

