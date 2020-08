Pedágios da rodovia que liga Curitiba ao Litoral de SC ficam mais caros a partir de sábado

Crédito da foto Para Divulgação

A partir da zero hora do próximo sábado (8), a tarifa básica de pedágio no trecho da Arteris Litoral Sul passa a ser de R$ 3,90. O novo valor é válido para as cinco praças de pedágio do trecho administrado e o reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme deliberação publicada na edição de hoje (5) do Diário Oficial da União.

O reajuste considera a correção frente à inflação (4,19%), tendo como base o IPCA, e contempla o reequilíbrio econômico-financeiro referente ao trecho sul do Contorno Viário de Florianópolis (após alterações de traçado e necessidade de túneis não previstos no projeto original).

A tarifa de pedágio é uma contrapartida do contrato de concessão assinado em 2008 entre a ANTT e a Arteris Litoral Sul. Além da operação das rodovias BR-116/Contorno Leste, BR-376/PR e BR-101/SC no trecho que liga as capitais Florianópolis e Curitiba, o contrato de concessão viabiliza investimentos com obras relevantes e uma série de melhorias para o trecho administrado.