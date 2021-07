Pfizer chamou governo para negociar vacinas em 2022 e 2023

Crédito da foto Para Dado Ruvic/Reuters

Depois de ter uma série de ofertas ignoradas pelo Brasil no ano passado, a Pfizer propôs ao governo federal “iniciar no mais curto prazo possível” as conversas para a compra de vacinas contra a covid-19 visando 2022 e 2023.

O relato é feito pela cônsul-geral do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos, embaixadora Maria Nazareth Farani Azevêdo, sobre reunião com o vice-presidente sênior para política global da Pfizer, Jon Selib, em 27 de abril deste ano, segundo informações obtidas pelo portal Uol.

Telegrama sobre o encontro, a convite da embaixadora, foi enviado ao Itamaraty. O ministério, por sua vez, encaminhou o documento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

Leia a matéria completa no Portal Metrópoles