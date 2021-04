Polícia prende falso médico que vendia vacina contra Covid-19 por R$ 450 cada dose

Photo Credit To Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Rio de Janeiro – Policiais da 134ª (Campos de Goytacazes) prenderam um homem suspeito de praticar o golpe da vacina contra a Covid-19, no Norte Fluminense. Ele alegava ser médico para oferecer o imunizante em grupos de WhatsApp e cobrava R$ 450 por dose da vacina, recebia o pagamento, mas não entregava o produto. As informações são do Jornal Terceira Via.

De acordo com o delegado Ronaldo Cavalcante, o suspeito foi a partir de um número de celular que parecia ser fora do país. “Começamos a verificar pelo determinado grupo o contato da pessoa que oferecia a vacina. Parecia um número internacional, mas através de um trabalho de inteligência identificamos uma mulher como proprietária. Depois chegamos até o marido dela, que seria o autor do fato. No grupo de mensagem, ele usava a fotografia de um médico que nada tem a ver com o caso”, explicou o delegado.

