Polícia prende tio indiciado por estupro e gravidez de menina de 10 anos, que estava foragido

Photo Credit To © Fornecido por EL PAÍS Multidão tenta invadir centro médico onde a menina, vítima de estupro, seria submetida a um aborto legal.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta terça-feira que o tio da menina de 10 anos que foi estuprada e engravidou em decorrência da violência sexual foi localizado e preso nesta madrugada no Estado. A vítima, que teve a gestação interrompida nesta segunda-feira, relatou em 8 de agosto que sofria abusos sexuais do tio desde que tinha seis anos, e que era ameaçada por ele. O homem, de 33 anos, foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça e estava foragido.

“Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza”, escreveu o governador capixaba, em uma rede social, ao anunciar a prisão do suspeito do crime, sem dar detalhes.

O crime ocorreu na cidade de São Mateus, a 183 quilômetros de Vitória, capital do Estado, e ganhou repercussão nacional após o constrangimento e perseguição que a criança sofreu antes de ser submetida a um aborto legal, autorizado pela Justiça. Incentivados por declarações da ministra Damares Alves (da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), dezenas de militantes conservadores e pessoas ligadas a grupos religiosos se reuniram diante do centro médico onde ela seria submetida ao procedimento para pressioná-la a desistir de interromper a gestação. A criança então teve de ser levada do Espírito Santo a Pernambuco, onde finalmente foi atendida e teve a gestação interrompida na segunda-feira.

A menina ainda teve seu nome revelado pela extremista de direita Sara Giromini (conhecida como Sara Winter), que publicou não só o endereço do local para onde a garota seria levada, como também sua identidade, ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O caso corre em sigilo judicial e a Justiça determinou que redes sociais apaguem publicações com os dados pessoais da vítima.

De acordo com o site G1, o homem foi preso na cidade de Betim, Minas Gerais, e será encaminhado ao Complexo Penitenciária de Xuri, em Vila Velha, na Grande Vitória.