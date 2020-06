Praia catarinense amanhece com ‘chuva de tainhas’; vídeo impressiona

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução WhatsApp)

Depois de um ano difícil para a pesca artesanal em Santa Catarina, o primeiro mês da temporada de 2020 trouxe um alento para os pescadores. Somente em maio, 550 toneladas foram capturadas no litoral catarinense, segundo o presidente da Fepesc (Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina), Ivo Silva. As informações são do Portal ND +.

Na manhã desta quarta-feira (3), pescadores da praia dos Ingleses, no Norte da Ilha de Santa Catarina, comemoraram um lanço com 40 mil tainhas, o maior deste ano na Capital. “Todos saíram com peixe. Mas é uma incerteza, amanhã pode dar mais ou não dar nada”, diz o pescador Junior Ovídio Pacífico, do Rancho Menino do Rio. No sábado (30), outros 27 mil peixes encheram as redes, na mesma praia.

