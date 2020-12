Photo Credit To (Foto: Instagram)

A prefeita eleita de Santo Antônio das Missões, Izalda Maria Barros Boccacio, morreu por complicações da Covid-19, na noite desta quinta-feira (3). As informações são do G1.

Izalda era atualmente vice-prefeita do município do Noroeste do Rio Grande do Sul. Na última eleição, foi eleita com 53,47% dos votos.

Para ler a matéria completa no G1 clique aqui.