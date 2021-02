Prefeitura de Matinhos vai decretar lockdown de 14 dias após aumento de casos de covid-19

Photo Credit To (Foto: Divulgação)

O Prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, informou à TVCI na manhã desta quarta-feira (24), sobre o decreto de lockdown para a cidade. A medida restritiva passa a valer a partir da sexta-feira (26) até o dia 10 de março. As informações são da Litorânea FM.

A decisão foi tomada devido ao aumento expressivo no número de casos dos infectados com o coronavírus, nas últimas semanas. Segundo informações do Hospital Regional do Litora, os leitos da Unidade de Terapia Intensa (UTI) destinado para tratamento da Covid-19 estão com em 100% de uso, e há registro de pacientes aguardando vaga para transferência.

Em entrevista para TVCI, o Prfeito explica que tomou esta decisão já que a cidade enfrenta o pico extremo da pandemia neste momento. Além disso, o crescente número de óbitos preocupa a prefeitura: “Nos últimos dois meses, o número de mortos por Covid-19, foi proporcionalmente maior que em todo o ano passado, na nossa cidade”.

Para ler a matéria completa na Litorânea FM clique aqui.