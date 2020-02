Procurador da Fazenda que esfaqueou juíza é encontrado morto

Crédito da foto Para © Fornecido por Estadão

O procurador da Fazenda Nacional Matheus Carneiro Assunção, que tentou matar a facadas a juíza federal Louise Filgueiras, na sede do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3), foi encontrado morto na madrugada desta segunda, 3, na clínica psiquiátrica onde estava internado desde novembro. Ele apresentava quadro de depressão grave. A hipótese mais provável é que Assunção se suicidou. A polícia vai abrir inquérito.

Depois do ataque à juíza, no dia 3 de outubro do ano passado, o procurador chegou a ficar preso em Tremembé, no interior de São Paulo.

Depois, em novembro, ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica.

Laudos psiquiátricos diagnosticaram que Assunção, durante o ataque, passou por ‘surto psicótico agudo transitório’.

Assunção atacou a magistrada com uma faca, golpeando-a no pescoço, próximo à jugular. Louise sofreu ferimentos leves.

Naquela tarde de 3 de outubro, ele invadiu o gabinete da magistrada, na sede do TRF-3, avenida Paulista.

Depois de contido, o procurador afirmou que ‘queria fazer protesto’.

Assunção tinha ido primeiro ao gabinete do desembargador Fábio Prieto de Souza, no 22.º andar da Corte, mas ele não estava no local, já que participava de uma sessão.

O agressor, então, desceu correndo pelas escadas e, no 21º andar, invadiu o gabinete da juíza. Inicialmente, ele atirou uma jarra de vidro em direção à magistrada. Depois, a golpeou com a faca.

O procurador da Fazenda Nacional foi detido e levado pela Polícia Federal. Laudos psiquiátricos diagnosticaram que Assunção, durante o ataque, passou por ‘surto psicótico agudo transitório’.

Em nota interna, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lamentaram a morte de Assunção:

“Com profunda tristeza, lamentamos a morte do procurador da Fazenda Nacional Matheus Carneiro Assunção. Profissional dedicado e admirado pelos colegas, Matheus construía uma brilhante trajetória acadêmica e profissional, prematuramente interrompida”.

“A perda do Dr. Matheus é irreparável e reforça a consciência de que, assim como enfermidades físicas, problemas psicológicos exigem máxima atenção e sempre renovados cuidados”.

“Nesse momento de dor, nos solidarizamos com sua família, amigos e colegas”.

Onde buscar ajuda?

O CVV (Centro de Valorização da Vida) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone, email, chat e voip 24 horas todos os dias.

A ligação para o CVV, em parceria com o SUS, pode ser feita pelo número 188. As ligações são gratuitas a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Também é possível acessar o site www.cvv.org.br para falar por chat, e-mail ou obter mais informações.