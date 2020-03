Quase 150 mil pessoas já se curaram da Covid-19 em todo o mundo

Crédito da foto Para Quase 150 mil pessoas já estão recuperadas no mundo. (Foto: STR / AFP)

Enquanto o mundo ainda vive em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, um dado surge para manter viva a esperança: o número de pessoas curadas da Covid-19 está quase atingindo 150 mil. Apontada como sendo local de origem do vírus, a China lidera a lista, com 75 mil pessoas recuperadas. Os números são da Johns Hopkins Whiting School of Engineering, que analisa os dados mundiais da doença.

Além da China, Espanha, Itália e Irã já ultrapassaram a casa dos 10 mil curados, com 14 mil, 13 mil e 12 mil, respectivamente. Até o momento, o Brasil tem registradas seis pessoas que foram infectadas e depois se recuperaram do novo coronavírus.

Ainda de acordo com o dados da Johns Hopkins, mais de 713 mil pessoas já foram infectadas em todo o mundo. Os Estados Unidos sozinhos concentram 136,8 mil infectados. Na sequência aparecem Itália, com 97,6 mil, e China, com 82,1 mil.

Em todo o mundo, 33.597 mortes já foram contabilizadas em decorrência da Covid-19. A Itália lidera as estatísticas, disparadamente, com mais de 10 mil óbitos.