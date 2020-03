Regente do coral do Theatro Municipal de São Paulo morre por coronavírus

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação)

A maestrina Naomi Munakata morreu, aos 64 anos, nesta quinta-feira (26), na capital paulista. A musicista estava internada havia uma semana, com a Covid-19. Ela era regente do Coral Paulistano Mário de Andrade do Theatro Municipal, seu último trabalho. A morte foi confirmada à Vejinha pela assessoria do teatro.

Naomi nasceu em Hiroshima e veio para o Brasil aos dois anos de idade. Estudou instrumentos como piano, violino e arpa e se formou em composição e regência na Faculdade de Música do Instituo Musical de São Paulo.

