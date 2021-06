Repórter da Globo dança ao vivo na Record após captura de Lázaro; vídeo

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (28), a repórter Giovanna Dourado entrou ao vivo, no programa Mais Você (Globo), para dar a notícia de que o fugitivo Lázaro Barbosa havia sido capturado, após ficar 20 dias sendo procurado pela polícia de Goiás.

No momento da notícia, ainda não havia informações de que o suspeito de matar uma família no interior do estado havia sido morto. No entanto, Dourado chamou atenção ao aparecer dançando ao fundo da cobertura na Record. Internautas não deixaram o episódio passar despercebido e logo fizeram inúmeros comentários nas redes sociais. O ato da repórter foi interpretado, por grande parte do público, como uma comemoração ao fim da busca por Lázaro. “O repórter anunciando a captura do Lázaro e a mulher lá atrás comemorando representa muito o brasileiro”, escreveu um. “O Brasil hoje está só repórter da Globo no fundo comemorando a prisão do Lázaro!”, pontuou um segundo.

Outro repórter do Mais Você, Cauê Fabiano, criticou o desfecho do caso, com a morte do foragido. Para ele, a operação policial falhou. “Lázaro era um assassino. Um criminoso da pior espécie. Deveria passar o resto de seus dias preso. Mas também deveria ter sido capturado, para que entregasse todos os outros criminosos com os quais se relacionou, e que o ajudaram”, escreveu.

Assista: