Rússia marca data para registro da primeira vacina contra Covid-19

Crédito da foto Para Reprodução

O primeiro registro de vacina contra Covid-19 no mundo deve ocorrer em 12 de agosto. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (7/8) pelo vice-ministro da Saúde da Rússia, Oleg Gridnev, em entrevista coletiva. O país já vinha anunciado que pretendia ser o primeiro do mundo a disponibilizar a imunização para sua população.

“O registro da vacina desenvolvida no Gamaleya Center ocorrerá em 12 de agosto. Agora, o último estágio, o terceiro, está em andamento. Esta parte do teste é extremamente importante. Temos que entender que a vacina em si deve ser segura”, afirmou Gridnev.

comunidade científica internacional já manifestou preocupação com a segurança e a eficácia da vacina russa, por conta do tempo recorde no qual está sendo produzida em tempo recorde e porque, até agora, os resultados dos estudos das fases 1 e 2 não foram publicados.

Para ler a matéria completa no Portal Metrópoles, parceiro da Banda B, clique aqui.