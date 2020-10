Saiba quais tratamentos Trump está recebendo contra Covid-19

Photo Credit To EBC

O presidente Donald Trump anunciou na madrugada de sexta-feira (2) que havia recebido diagnóstico de Covid-19. Ao longo do dia, a oxigenação do republicano caiu e Trump foi transferido de helicóptero para o hospital militar Walter Reed.

Ele recebeu oxigênio suplementar por meio de uma cânula nasal. Em vídeo feito do hospital, na noite de sábado (3), Trump afirmou que não estava se sentindo tão bem quando chegou ao hospital, mas havia melhorado. A equipe médica afirmou que ele pode ter alta na segunda-feira (5).

Remdesivir

Medicamento antiviral que foi criado inicialmente para combater o vírus da hepatite C e não funcionou. Posteriormente, foi usado contra o vírus ebola e teve bons resultados em laboratório, mas foi pouco eficaz em testes clínicos.

Em testes contra o SARS-COV-2, o remdesivir conseguiu reduzir a estadia média em hospitais de 15 para 11 dias, mas não aumentou as chances de sobrevivência. No organismo, a droga reduz a replicação do vírus. Cada tratamento com o remdesivir sai por US$ 3.120.

Coquetel de anticorpos REGN-COV2

O medicamento contém dois tipos de anticorpos que se acoplam ao vírus e ajudam o corpo a combater o microorganismo. A farmacêutica que fabrica o medicamento, a Regeneron, criou uma droga semelhante que foi eficaz contra o ebola.

Testes preliminares apontaram que o remédio, quando usado na fase inicial da doença, reduz a carga viral no paciente com Covid e pode encurtar o tempo de hospitalização. O remédio é experimental, ainda não foi aprovado pela FDA.

Dexametasona

Um medicamento corticoide muito antigo e barato, a dexametasona se mostrou eficiente para reduzir a mortalidade de pacientes que estão em respiradores ou necessitam de cânula nasal de oxigênio. Em testes com grupo de controle, reduziu a mortalidade em um terço.

O corticoide tem ação anti-inflamatória e reduz a chamada tempestade de citocinas, reação imunológica excessiva do corpo, que passa a atacar o prório organismo. Muitas vezes, essa é a causa de morte em pacientes com Covid.

Além disso, Trump está tomando zinco, vitamina D, aspirina, melatonina (para ajudar a dormir) e famotidina, um antiácido que mostrou algum efeito sobre a Covid-19.

Tratamentos que Trump NÃO está recebendo:

Cloroquina

Apesar de Trump e o presidente Jair Bolsonaro terem feito propaganda do medicamento, o líder americano não está sendo tratado com a droga. O remédio, uma arma eficaz no tratamento de malária, recebeu autorização provisória da FDA, a agência americana que regulamenta remédios e alimentos, para ser usada contra Covid-19. No entanto, testes clínicos mostraram que a droga não foi eficaz contra o coronavírus, e o FDA revogou a autorização.

Ivermectina

Outro medicamento recomendado pelo presidente Bolsonaro, tem eficácia comprovada no tratamento de lombrigas e piolhos, mas não contra Covid-19.

Anticoagulantes

Muitos pacientes com Covid-19 recebem anticoagulantes como a heparina, porque a doença frequentemente leva à formação de coágulos no pulmão e outros órgãos.

Plasma

Alguns pacientes hospitalizados nos EUA estão recebendo, em caráter experimental, tratamento com plasma de pessoas que tiveram coronavírus, desenvolveram anticorpos, e se recuperaram. Estudos sobre os riscos e efeitos do tratamento ainda não foram concluídos.