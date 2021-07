São Paulo anuncia vacina para adolescentes a partir de 20 de agosto e antecipa adultos mais uma vez

Crédito da foto Para Suamy Beydoun/Agif/Folhapress

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), voltará a antecipar o calendário de vacinação em São Paulo. A imunização dos adultos (maiores de 18 anos) com a primeira dose, prevista para acabar no dia 20 de agosto, deve ser finalizada já na primeira quinzena do mês.

Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou vacinação contra Covid-19 para agosto dos adolescentes de 12 a 17 anos e imunizar todos os adultos com mais de 18 anos ate 20 de agosto. (Foto: Suamy Beydoun/Agif/Folhapress)

Doria divulgará o novo calendário da imunização de adultos e a data final para a vacinação do grupo nesta quarta (28), em entrevista coletiva. Na sequência, o estado começará a imunizar adolescentes.

De 20 a 29 de agosto serão vacinados adolescentes com comorbidades, deficiências e gestantes de 12 a 17 anos.

De 30 de agosto a 5 de setembro serão vacinados adolescentes em geral, de 15 a 17 anos.

Já os adolescentes em geral de 12 a 14 anos serão imunizados entre 6 e 12 de setembro.

O estado de São Paulo já vacinou 75% de sua população adulta.​ Já foram aplicadas 34,9 milhões de doses dos imunizantes.

Do total, 25,3 milhões correspondem a primeira dose das vacinas Coronavac, Pfizer e Oxford/AstraZeneca, 8,3 milhões à segunda dose destes imunizantes e 1 milhão à Janssen, que exige apenas uma dose.

A vacina mais aplicada no estado é a de Oxford/AstraZeneca (15,4 milhões), seguida da Coronavac (14,3 milhões), da Pfizer (3,8 milhões) e da Janssen (um milhão).