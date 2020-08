Técnico de enfermagem de 31 anos morre de covid-19 no interior do Paraná

Crédito da foto Para Morte de profissional de saúde gera intensa comoção (Foto: Facebook

O técnico de enfermagem da Santa Casa de Irati, Jairo Trindade, 31 anos, faleceu nesta quinta-feira (13). Ele estava internado no Hospital Regional de Guarapuava desde a semana passada e não resistiu às complicações da doença. A morte causa intensa comoção nas redes sociais.

Jairo é a 6ª vítima da doença do município e também o mais jovem. “A nós colegas de profissão, cabe a tristeza, a dor e a certeza de que perdemos um soldado guerreiro e valente. Sua memória será lembrada para sempre como aquele que tombou em pleno combate. Vai com Deus Jairo, vai para junto daquele que é o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. Obrigado por honrar com a vida a enfermagem… Deus o acolha no seu reino”, diz uma mensagem do enfermeiro Agostinho Basso, coordenador do Comitê de enfrentamento à covid-19 em Irati.

O técnico de enfermagem atuava na linha de frente no combate ao coronavírus. Ele trabalhava na UTI da Santa Casa, que nesta semana pediu orações da comunidade pela sua recuperação.

A região de Irati passa a ter 18 óbitos pela covid-19: 6 em Irati, 7 em Imbituva, 2 em Mallet, 1 Rebouças, 1 Teixeira Soares e 1 Fernandes Pinheiro.

