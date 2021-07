Crédito da foto Para Foto: Reprodução

Um incêndio no Golfo do México provocado pelo vazamento em oleodutos submarinos da companhia estatal mexicana de petróleo, nesta sexta-feira (2/7), gerou imagens chocantes. As chamas podiam ser vistas na superfície do mar.

Foto: Reprodução

Segundo a Petróleos Mexicanos (Pemex), foram necessários mais de 5 horas e cinco navios para bombear mais água e controlar o fogo. De acordo com a empresa, ninguém ficou ferido.

Assista:

Vídeo: Reprodução/Twitter/Manuel Lopez San Martin

