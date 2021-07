Voo é cancelado no Afonso Pena após temperatura negativa congelar asas de avião

Crédito da foto Para Divulgação Infraero

As temperaturas abaixo de zero registradas na região metropolitana de Curitiba, no início da manhã desta quinta-feira (29), obrigaram a Azul Linhas Aéreas a cancelar um voo. Com saída do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, um avião teve as asas congeladas.

De acordo com a Azul, uma formação de gelo nas asas foi constatada. “Os clientes receberam toda a assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da empresa. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos ocorridos aos seus clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”, diz nota enviada à Banda B.