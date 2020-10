Astrofísico: Asteroide pode atingir a Terra um dia antes de eleição nos EUA

Photo Credit To (Foto: Reprodução Twitter)

O astrofísico americano Neil deGrasse Tyson declarou que um asteroide pode atingir a Terra um dia antes de eleições para a presidência nos Estados Unidos, que estão programadas para acontecer no dia 3 de novembro. As informações são do UOL.

“O asteroide 2018VP1, uma rocha espacial do tamanho de um refrigerador, pode se chocar conosco a mais de 40 mil km/h. Poderá colidir com a Terra no dia 2 de novembro, um dia antes das eleições presidenciais. Não é suficientemente grande para causar danos. Portanto, se o mundo acabar em 2020, a culpa não será do Universo”, escreveu no último sábado, em sua conta no Twitter.

