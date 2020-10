Caso do pitbull Sansão que teve as pernas decepadas e foi amordaçado vai para a vara criminal

O juiz Leonardo Guimarães Moreira, que atua nos Juizados Especiais de Pedro Leopoldo, no interior de Minas, determinou que os autos do caso Sansão – pitbull que teve as pernas traseiras decepadas após ter sido amordaçado com arame farpado no focinho – sejam enviados para livre distribuição junto às varas criminais da comarca. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Estado, que ofereceu denúncia contra o agressor de Sansão, Júlio César Santos de Souza, e pediu que o caso fosse analisado pela Justiça Comum.