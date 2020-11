Chuva de granizo atinge várias regiões da Grande Curitiba e muda paisagem

Photo Credit To BR-277 (Foto: Ecovia)

Uma chuva de granizo que durou poucos minutos atingiu várias regiões da Grande Curitiba, no final da tarde desta terça-feira (3). Há registros do fenômeno em São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e em diversos bairros da capital, como Boqueirão, Bairro Alto, Boa Vista, Tarumã, Uberaba, Jardim das Américas, Jardim Botânico e Bacacheri.

A concessionária Ecovia divulgou imagens de câmeras de monitoramento da BR-277, no quilômetro 82, e as pistas aparecem cobertas por um tapete de gelo. Outras regiões que sofreram com a chuva também tiveram a paisagem afetada drasticamente completamente cobertas pelo granizo. Por enquanto não há informações sobre estragos ou sobre o volume da chuva.

Simepar

No início da tarde, o meteorologista da Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), Reinaldo Olmar Kneib, já indicava áreas de instabilidade se desenvolvendo sobre as regiões Central do Paraná, além dos Campos Gerais, centro sul, Sul e Sudoeste, divisa com Santa Catarina. “Até o período da noite novas áreas de instabilidade vão se desenvolver desde o Oeste até o Litoral do Estado e ocasionar mais pancadas de chuvas isoladas com incidência de trovoadas”, disse Reinaldo.