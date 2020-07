Com previsão de temporal, novo ciclone se aproxima da região Sul; Simepar explica

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

Um novo ciclone está se formando e vai atingir a região Sul no início desta semana. A informação viralizou nas redes sociais nas últimas horas, mas é importante destacar que o fenômeno meteorológico será em menor intensidade que o ciclone bomba da semana passada, que matou dez pessoas e devastou Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, a magnitude deste ciclone é menor. “Existe a previsão de temporal e rajadas de vento, mas com menos força. As chuvas no Paraná não devem ter valores tão elevados, ficando mais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, explicou.

Segundo Lizandro, as rajadas de vento devem chegar a 80 km/h, especialmente na região Sul do Paraná. “No evento da semana passada, as rajadas de vento passaram de 100 km/h e, nesta semana, devemos ter ventos na faixa de até 80 km/h, que apesar de mais fracos são também fortes e podem causar danos”, destacou.

Após o ciclone se afastar, novamente um resfriamento está previso. “Posteriormente o que se espera é um intenso resfriamento em toda a região Sul, começando a esfriar bastante a partir de quinta-feira, com a previsão de formação de geada”, concluiu.