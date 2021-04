CTG Brasil amplia em 24% investimento socioambiental em 2020

Photo Credit To Assessoria

A CTG Brasil, umas das líderes em geração de energia limpa no País, ampliou em 2020 suas iniciativas para preservação do meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico das regiões e comunidades no entorno de suas usinas. Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, houve alta de 24% nos investimentos, totalizando R$ 37 milhões. As informações são destaque no Relatório Anual de Sustentabilidade 2020, disponibilizado no site da companhia ( https://www.ctgbr.com.br/relatorioanual2020/ ).

Para o CEO da CTG Brasil, Zhao Jianqiang, o olhar integrado para os pilares ESG está alinhado à estratégia de desenvolvimento do negócio. “A nossa visão é de que esse crescimento ocorra de forma sustentável, adotando as melhores práticas de gestão e gerando impactos positivos para as comunidades e o meio ambiente nas localidades em que estamos presentes”, explica. A empresa é signatária do Pacto Global da ONU e, a cada ano, avança para amadurecer a geração de valor compartilhado e sua conexão com a Agenda 2030, ampliando os benefícios da geração de energia limpa.

Olhar atento às mudanças climáticas

O respeito ao meio ambiente é uma premissa da CTG Brasil, alinhado ao propósito em desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. Para contribuir ainda mais para a mitigação das mudanças climáticas, em 2020, a empresa neutralizou 100% das suas emissões diretas de CO2 por meio da aquisição de créditos de carbono. No mesmo ano, pela primeira vez, a CTG Brasil publicou seu inventário de gases de efeito estufa abrangendo todas as operações da companhia, que foi reconhecido com o Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol.

O projeto PadronizAção, que levou 12 operações da empresa a conquistarem, entre outras, a certificação ISO 14001 em gestão ambiental, e o início de programas ambientais nas usinas Ilha Solteira, em São Paulo, e Jupiá, em Mato Grosso do Sul, também ganharam evidência no Relatório. Adicionalmente, a CTG Brasil contribuiu para a conservação da biodiversidade nas regiões onde atua, com engajamento de comunidades e parceiros, repovoamento de peixes nos rios e fomento florestal.

No pilar social, o Desafio de Inovações em Turismo Sustentável, uma das etapas de projeto de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D ANEEL), e a estruturação do projeto piloto Usina de Negócios, que incentiva a geração de trabalho e renda nas regiões das usinas hidrelétricas Jurumirim, em São Paulo, e Garibaldi, em Santa Catarina, foram importantes como ações de apoio às comunidades em 2020.

Enfrentamento da pandemia

No último ano, a CTG Brasil atuou proativamente para colaborar com o enfrentamento da pandemia de Covid-19 no País. Em parceria com o Senai, R$ 8 milhões foram destinados a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para o desenvolvimento de testes rápidos de diagnóstico da doença, túneis de desinfecção e tecnologias com inteligência artificial capazes de medir a temperatura e monitorar o distanciamento entre os profissionais nas usinas, entre outras funções. Em paralelo, por meio da CTG Corp, foram doados R$ 7,5 milhões em equipamentos hospitalares para o governo estadual de São Paulo.

Versatilidade para manter geração de energia limpa

O trabalho remoto foi a alternativa adotada para dar continuidade às atividades administrativas da empresa e, no caso do trabalho presencial nas usinas, os protocolos de segurança foram fortalecidos. “A energia foi ainda mais relevante nesse último ano, em que a sociedade enfrentou a pandemia de Covid-19. Sem energia, não conseguiríamos manter hospitais e indústrias essenciais funcionando”, afirma Jianqiang.

Ainda em 2020, a CTG Brasil conseguiu reduzir em 46,8% o número de paradas forçadas nos equipamentos de geração de energia na comparação com 2019. Essa melhoria foi possível pela troca de experiências entre brasileiros e chineses, acelerando o aprendizado e a adoção de boas práticas nas operações.

Além das atividades rotineiras, foram mantidas as obras da segunda fase do projeto de modernização das usinas de Ilha Solteira e Jupiá, o maior projeto de modernização de hidrelétricas da história do Brasil, com R$ 3 bilhões em investimentos previstos até 2027, assim como os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), com foco em energia solar e mobilidade elétrica, além dos voltados ao combate à pandemia.

A estratégia de adaptação incluiu, ainda, cuidados com a saúde mental e emocional dos profissionais, com encontros virtuais promovidos pela área de Pessoas e Cultura, e a manutenção dos empregos. “As novas relações com o trabalho impostas pela pandemia criaram um ambiente desafiador para a tomada de decisão consciente e responsável. No entanto, a aplicação dos valores no dia a dia da CTG Brasil mostrou-se uma fortaleza para que pudéssemos lidar com esse momento tão inesperado”, diz o CEO da CTG Brasil.

Sobre a CTG Brasil

Criada em 2013, a CTG Brasil é uma empresa da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em energia limpa. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,3 GW. Segunda maior geradora privada de energia do país, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.