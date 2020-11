CTG Brasil neutraliza 100% de emissões de carbono

Photo Credit To Assessoria

TG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País, neutralizou integralmente suas emissões diretas de gases de efeito estufa e, pela primeira vez na história da companhia, realizou a verificação externa do inventário de 100% de suas operações. A compensação de 1.691,79 tCO2e, referentes às operações da empresa em 2019, foi apurada em inventário concluído em setembro. O benefício foi alcançado com a adesão ao projeto REDD+ Jari-Amapá, que promove a capacitação de técnicas sustentáveis de manejo e produção agroextrativista na região do Vale do Jari, a fim de promover o bem-estar das comunidades, tornando-as parceiras na manutenção dos recursos florestais.

A CTG Brasil apoiou a iniciativa com a compra de 8.333 créditos de carbono. Os créditos disponibilizados pelo projeto são resultado de atividades de conservação florestal de uma área de 220 mil hectares no Amapá, que evitarão a emissão de cerca de 3,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera em 30 anos. “A preservação do meio ambiente é uma das prioridades da CTG Brasil. Comemoramos o alcance da nossa meta de neutralizar totalmente nossas emissões diretas em 2019 e vamos continuar trabalhando para repetir o feito por muitos anos”, afirma Aljan Machado, Diretor de Meio Ambiente, Saúde & Segurança do Trabalho da companhia.

A contabilização referente a 2019 foi viabilizada pelo inventário elaborado pela CTG Brasil, que considerou as emissões diretas de todas as operações da empresa no País. O documento foi submetido a verificação externa e reconhecido com o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, concedido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces).

Compromisso com a sustentabilidade

O respeito ao meio ambiente é uma premissa da CTG Brasil, desde o propósito da empresa em desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala até o apoio a projetos que contribuam com a sustentabilidade no País. A política e as ações de sustentabilidade da companhia foram definidas a partir da visão de cooperação e integração de longo prazo, tanto em questões ambientais quanto socioeconômicas.

Machado reforça que “a CTG Brasil acredita, ainda, que deve ir além do que é exigido pela legislação local, seguindo padrões globais de excelência da empresa e endereçando questões que contribuem positivamente com as regiões de alta biodiversidade onde atuamos”. Com esse entendimento, a companhia promove ações de desenvolvimento sustentável das comunidades do entorno de suas operações, com iniciativas socioambientais que, apenas em 2019, atingiram R$ 29,8 milhões em investimentos. O valor foi destinado a projetos que beneficiam, principalmente, a educação ambiental, valorização da cultura local, proteção da biodiversidade, dentre outros temas.

Sobre a CTG Brasil

A CTG Brasil trabalha para desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. Segunda maior geradora privada de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,28 GW. Criada em 2013, é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.