Governo define medidas de prevenção e data para reabertura da Ilha do Mel; veja quando

Um protocolo para reabertura da Ilha do Mel foi apresentado e aprovado pelo Comitê Estadual de Situações em Emergência em Saúde Pública (COE). A data definida para a reabertura da ilha é 20 de setembro, quando todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 contidas no protocolo estarão implementadas.

Reuniões com secretarias municipais e a 1.ª Regional de Saúde ocorreram para confecção em conjunto do protocolo. Questões como coleta de resíduos, normas de higienização, distanciamento social, a utilização de um sistema com cadastro dos visitantes e serviços, barreiras sanitárias em Paranaguá e na ilha, entre outras medidas foram acrescentadas ao documento.

Turismo

Já se preparando para atender a todas as normas e medidas apresentadas no protocolo de prevenção, a rede hoteleira, agências de viagens e outros serviços do ramo turístico iniciaram suas programações de pacotes para a Ilha do Mel visando o futuro e a possibilidade do retorno do turismo na localidade.

O turismo gera emprego e renda para residentes na Ilha do Mel, em Paranaguá e Litoral do Paraná com serviços de alimentação, hospedagem, passeios, pesca, entre outros atrativos da ilha paradisíaca, rica em belezas naturais.

Serão abertas ao turismo Encantadas, Fortaleza e Nova Brasília. A Ponta Oeste que conta com uma comunidade nativa de pescadores, continuará fechada para visitação.