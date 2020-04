Graças a isolamento, pandas em zoológico acasalam após dez anos de tentativa

Crédito da foto Para Ying Ying e Le Le 3 estão finalmente acasalando, depois de dez anos sem atividades reprodutivas

Cuidadores do zoológico Ocean Park, em Hong Kong, estão animados com a possibilidade de um bebê panda ter sido concebido, graças ao isolamento gerado pela crise da covid-19.

Dois pandas do parque, Ying Ying e Le Le, finalmente cruzaram na segunda-feira (6/4) depois de dez anos tentando copular sem sucesso.

O zoológico diz que os pandas têm “feito tentativas” desde 2010, mas nunca tinham conseguido concluir um acasalamento com sucesso. Eles finalmente conseguiram agora.

Com o zoológico fechado para visitantes, os animais aproveitaram a “privacidade”.

“A chance de gravidez através do acasalamento natural é maior do que através da inseminação artificial”, disse em nota Michael Boos, diretor de conservação do Ocean Park.

O período de acasalamento para os pandas é entre março e maio, então os veterinários do zoológico têm procurado por sinais de atividade reprodutiva nos bichos.

Os tratadores monitoram os níveis de hormônio nos pandas para ver se eles estão prontos para cruzar.

No fim de março, eles começaram a “flertar” — Le Le deixou seu cheiro pelo ambiente e começou a cheirar procurando pelo odor de Ying Ying, que por sua vez começou a brincar na água.

